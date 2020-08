Ook twee besmettingen bij Sparta, oefenduel bij Lens gaat niet door

De betreffende personen zijn per direct in thuisquarantaine en worden gemonitord. Sparta maakt conform de privacy niet bekend om welke personen het gaat.



Naar aanleiding van deze testronde is Sparta geadviseerd om niet gezamenlijk in een vier uur durende rit af te reizen naar Lens, voor de oefenwedstrijd die morgen op het programma stond in het noorden van Frankrijk. Sparta heeft voor volgende week oefenwedstrijden tegen Telstar (dinsdag 13.00 uur) en NAC Breda (zaterdag 13.00 uur) op het programma. Het is nog niet duidelijk of die duels wel doorgaan.