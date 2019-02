Ook Verbeek weigerde ooit wissel: ‘In de kleedkamer hebben ze de deur op slot gedaan’

De voormalig trainer van onder meer Heerenveen, Feyenoord en FC Twente kan er nu hartelijk om lachen. ,,Ik was stronteigenwijs. Toen al. Ik had de hele week getraind en vond dat er wel een ander uit kon. Ze kunnen je niet dwingen, dus had de scheidsrechter toen geen andere mogelijkheid dan de wedstrijd even te staken. Uiteindelijk hebben ze me in de kleedkamer gezet en de deur op slot gedaan.’’



Verbeek moest zich de maandag na het voorval melden bij het bestuur en werd voor een aantal wedstrijden geschorst. Terecht, zo vindt hij. ,,Het was een puberale reactie van mij. Ik was recalcitrant, ben er ook niets trots op. Het is daarna niet meer voorgekomen. Ik was later als prof ook wel eens boos na een wissel, maar heb dat nooit laten blijken. Zoiets doe je niet. Wat dat betreft was het voor mij een goede leerschool. Ik zette toch de hele club op stelten. Mijn vader was ook nog eens jeugdvoorzitter, dat maakte het helemaal vervelend.’’