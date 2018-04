Ook zonder tripje naar Marbella wint Feyenoord de bekerfinale

Van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar bekerfinale

8 april Giovanni van Bronckhorst ziet Feyenoord in de aanloop naar de bekerfinale op 22 april tegen AZ groeien. ,,Het gevoel is goed en het vertrouwen neemt toe'', zei hij na de vierde competitiezege op rij bij FC Twente (1-3). ,,Volgende week tegen FC Utrecht kunnen we verder afstand nemen van de vijfde plaats. Dat is wat we willen.''