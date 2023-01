Op grimmige avond in Euroborg lacht Cambuur het laatst, FC Groningen is nu hekkensluiter

Zijn goal was de climax van een degradatiekraker waar enorm veel spanning op zat. Beide ploegen wisten sinds hun overwinning in eigen huis op PSV geen wedstrijd meer te winnen en zaten daarom in de rats. Cambuur was daardoor tot vandaag hekkensluiter, terwijl ook FC Groningen onder de streep terechtkwam. Het voorlopige dieptepunt in zowel Groningen als Leeuwarden was de uitschakeling in de beker door nota bene amateurs. Een ‘must-win’ dus, vooral voor het thuisspelende Groningen waar het hele seizoen al het chagrijn overheerst.