Openda en Pavlidis blinken uit, opnieuw een onvoldoende voor Wriedt

Wie waren de uitblinkers in speelronde 16 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Met twee treffers bezorgde Loïs Openda zijn ploeg Vitesse de winst tegen Heracles. Hij kreeg er een 8 voor, het hoogste cijfer van het weekend. Owen Wijndal, Vangelis Pavlidis, Dani de Wit en keeper Peter Vindahl versloegen wonnen met AZ bij Ajax en kregen een 7,5 voor hun optreden in de Johan Cruijff Arena. Dat cijfer kregen Warner Hahn, Mats Seuntjens en Lasse Schöne ook.

Hekkensluiter PEC Zwolle verloor het matige staartduel met Fortuna Sittard. Siemen Voet en Rico Strieder kregen een 4 voor hun optreden, terwijl ook Willem II-spits Kwasi Wriedt en Utrecht-back Arthur Zagre dat cijfer kregen.

Willem II – Cambuur 1-3

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 4, Michelis 5,5, Jenssen 6, Köhn 5; Meerveld 6,5 (75. Roemeratoe -), Saglam 4,5 (46. Svensson 6), Saddiki 4,5; Nunnely 5,5 (75. Yeboah -), Wriedt 4 (62. Kampetsis -), Köhlert 6 (62. Kabungu -)

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 6, Mac-Intosch 6,5, Schouten 6,5, Bangura 6,5; Jacobs 7 (72. Paulissen -), Hoedemakers 7, Maulun 6; Doodeman 6, Uldrikis 7 (79. Boere -), Kallon 6,5 (90. Tol -)

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 5,5

Man of the match: Cambuur speelde vrijdagavond voor trainer Henk de Jong van wie deze week bekend werd dat er in cyste in zijn hoofd zit. De knap spelende club uit Leeuwarden won weer. De Letse spits Roberts Uldrikis was weer belangrijk met een treffer. Zijn vierde in negen duels.

FC Utrecht – Go Ahead Eagles 0-0

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Ter Avest 6, Van der Hoorn 6, Van der Maarel 6, Zagre 4

(59. Warmerdam 5); Maher 5,5, Timber 5,5;, Gustafson 4,5 (79. Mallahi -), Ramselaar 5, Balk 4,5 (59. Van de Streek 5); Douvikas 4,5 (59. Dalmau 6).

Go Ahead Eagles: Hahn 7,5; Lucassen 6 (80. Kuipers -), Idez 6,5, Kramer 7, Bakker 6,5, Deijl 6; Brouwers 5, Rommens 6, Oratmangoen 6 (89. Heil -); Cordoba 5,5 (80. Botos -), Lidberg 6,5 (80. Mulenga -).

Scheidsrechter: Kooij 5

Man of the match: Voor het eerst in de clubhistorie hield Go Ahead Eagles drie keer achter de nul in de eredivisie. Doelman Warner Hahn heeft een groot aandeel in dat record. Ook tegen FC Utrecht was hij niet te passeren, terwijl de lat hem ook een handje hielp.

Heerenveen – Sparta 0-0

Heerenveen: Mous 6,5; Van Ewijk 5,5, Van Beek 6, Bakker 5,5, Kaib 5,5; Madsen 6, Halilovic 4,5 (76. Nygren -), J. Veerman 4,5; Musaba 4,5 (46. Al Hajj 5,5), H. Veerman 5, Stevanovic 5 (64. De Jong -)

Sparta: Coremans 7; Masouras 5 (73. Jans -), Vriends 6,5, Beugelsdijk 6, Auassar 6, Pinto 6 (79. Meijers -); Osman 5 (65. Goudmijn -), Abels 5, Smeets 5; Thy 5 (79. Engels -), Emegha 5 (72. Van Crooy -)

Scheidsrechter: Van der Laan 6

Man of the match: Veel duels in het verschiet heb je doorgaans niet als derde doelman, maar Sparta-keeper Tim Coremans moest zaterdagavond toch in actie komen. Voor het eerst sinds 2019. Dat deed hij goed, want hij hield zijn doel schoon in Heerenveen.

Volledig scherm Een knap optreden van Tim Coremans, die zijn eerste wedstrijd sinds 2019 keepte. © ANP

PEC Zwolle – Fortuna Sittard 0-1

PEC Zwolle: Lamprou 5,5; Kersten 5 (85. Van den Berg -), Nakayama 5, Voet 4, Van den Belt 4,5 (85. Landu -), Reijnders 4,5; Strieder 4 (73. Lagsir -), De Wit 6, Kastaneer 4,5, Huiberts - (26. Pabai 5); Adzic 5 (73. Tedic -)

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 6 (80. Pinto -), Lonwijk 6,5, Samaris 6,5, Janssen 6, Cox 6,5; Tekie 5,5, Duarte 5,5, Rienstra 5,5; Seuntjens 7,5, Flemming 7

Scheidsrechter: Van de Graaf 5,5

Man of the match: Mocht Fortuna Sittard in de eredivisie blijven dan heeft het dat voor een groot gedeelte te danken aan Mats Seuntjens, verreweg de beste speler van de club.

FC Twente – RKC 2-1

FC Twente: Unnerstall 6; Troupée 6,5, Pröpper 6, Hilgers 6, Oosterwolde 5,5; Sadilek 6, Zerrouki 6, Vlak 7,5 (87. Bosch -), Midsidjan 6,5 (71. Cerny -), Van Wolfswinkel 6 (90. Cleonise -), Rots 6 (87. Limnios -).

RKC: Vaessen 5; Bakari 5, Meulensteen 5, Van den Buijs 5 (46. Adewoye 5,5), Touba 5,5, Büttner 5 (64. Lutonda -); Bel Hassani 5 (73. Stokkers -), Anita 5,5, Azhil 5 (64. El Bouchataoui -); Odgaard 6, Daneels 5 (64. Kuijpers -).

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Michel Vlap kende een lange gewenningsperiode bij FC Twente, maar leek tegen RKC eindelijk los. Hij toonde zich bovendien ambitieus na de overwinning: ,,We gaan voor Europees voetbal bij FC Twente.”

Volledig scherm during the match Twente - RKC © Pro Shots / Ron Jonker

FC Groningen – Feyenoord 1-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 6,5; Van Hintum 6,5, Sverko 6,5, Kasanwirjo 6,5, Te Wierik 6; El Hankouri 6, Duarte 6,5 (89. Van Kaam -), Suslov 6; De Leeuw 6 (72. Dammers -), Strand Larsen 7, Ngonge 6 (72. Postema -)

Feyenoord: Bijlow 7: Pedersen 6 (69. Geertruida -), Senesi 4,5, Trauner 7, Malacia 6; Kokcu 6, Til 6, Aursnes 6,5; Toornstra 6 (69. Jahanbakhsh -), Linssen 5 (69. Dessers -) , Sinisterra 5 (87. Nelson -)

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Met zijn vierde goal in vijf wedstrijden bewees Jørgen Strand Larsen zijn team tegen Feyenoord een goede dienst. FC Groningen klimt erdoor uit de gevarenzone.

Vitesse – Heracles 2-1

Vitesse: Houwen 6,5; Doekhi 7, Bazoer 7 (81. Oroz -), Rasmussen 6; Dasa 6 (46. Manhoef 6), Bero 7, Huisman 5 (65. Yapi -), Tronstad 6,5, Wittek 6,5; Buitink 5,5 (72. Vroegh -), Openda 8 (81. Von Moos -)

Heracles: Blaswich 5; Fadiga 6, Rente 6 (45. Sonnenberg 6), Schoofs 5,5, Knoester 6, Quagliata 6; Kiomourtzoglou 6, De La Torre 5,5; Laursen 6,5 (69. Szöke), Sierhuis 6,5, Sierra 5,5 (69. Bakis)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Loïs Openda is op schot. Hij maakte tegen Heracles twee goals waarmee hij zijn seizoentotaal op negen bracht. De Belgische aanvaller wordt steeds belangrijker voor Vitesse.

Ajax – AZ 1-2

Ajax: Pasveer 6,5; Rensch 5 (58. Schuurs 6,5), Timber 6, Martinez 6,5, Blind 5; Alvarez 5 (58. Klaassen 6,5), Gravenberch 5; Antony 5,5, Berghuis 5,5 (86. Danilo -), Tadic 5,5; Haller 5,5.

AZ: Vindahl 7,5; Witry 6 (63. Beukema -), Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 7, Wijndal 7,5; Sugawara 7, Midtsjø 6,5 (76. Reijnders -), Clasie 6, De Wit 7,5; Karlsson 6,5 (86. Gudmundsson -), Pavlidis 7,5 (63. Aboukhlal -).

Scheidsrechter: Nijhuis 5

Man of the match: Owen Wijndal moest zich van zijn trainer vooral bezig houden met het afstoppen van de gevaarlijke Antony, maar de linksback bemoeide zich ook echt met het meer dan behoorlijke spel van AZ.

Volledig scherm player Ajax Antony vs player AZ Owen Wijndal captain © Pro Shots / Vincent de Vries

NEC – PSV 1-2

NEC: Branderhorst 7; Van Rooij 7, Guth 7, Odenthal 7, Verdonk 7, El Karouani 7 (88. Bronkhorst -); Schöne 7,5, Proper 6,5, Bruijn 6,5 (75. Vet -); Tavsan 6,5, Mattsson 7 (88. Romeny -)

PSV: Drommel 5; Teze 6 (87. Romero -), Ramalho 6, Boscagli 6, Mauro Júnior 6 (64. Max -); Sangaré 6, Van Ginkel 5,5 (64. Vertessen -); Gakpo 6, Götze 5,5, Bruma 6; Vinícius 6,5 (90. Gutiérrez -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: PSV dacht lange tijd genoegen te moeten nemen met puntenverlies in Nijmegen, maar een Zuid-Amerikaans onderonsje tussen Maxi Romero en Carlos Vinícius zorgde uiteindelijk voor de overwinning. Het was voor de laatstgenoemde Braziliaan zijn vierde treffer van het seizoen. Hij maakte er zijn ploeg koploper mee.

Volledig scherm © ANP