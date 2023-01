Operatie Zelfvertrouwen: Ajax moet weer leren winnen, en wel meteen

FC Volendam is vanavond de eerste van een serie tegenstanders tegen wie Ajax weer moet leren winnen. Alleen door hard af te rekenen met de dramatische reeks kan de zwalkende kampioen het vertrouwen opvijzelen en zich weer serieus in de titelstrijd mengen.

Ajax, de club die zich met de Europese elite wil meten, moet vanavond tegen FC Volendam de slechtste nationale reeks in 58 jaar voorkomen. In 1965 bleef de topclub voor het laatst zeven duels op rij zonder eredivisiezege. De teller staat nu op zes, doordat Ajax de eerste seizoenshelft afsloot met een nederlaag tegen PSV en gelijke spelen tegen Vitesse en FC Emmen, en ook tegen NEC, FC Twente en Feyenoord na de winterstop met een punt genoegen moest nemen. Acht keer op rij niet winnen gebeurde Ajax nog nooit.

Maar wie de Amsterdammers momenteel ziet zwalken, kan niets uitsluiten. Een programma met FC Volendam, Excelsior, Cambuur en RKC lijkt ideaal, maar de volle mep tegen laagvliegers, die ook noodzakelijk is vanwege het loodzware programma in de laatste maand, is voor het ver afgegleden Ajax al lang niet vanzelfsprekend meer. Nog los van de worsteling op het veld, bleek de afgelopen week dat ook de vechtscheiding met clubicoon Daley Blind, het inperken van de selectie en de opgeschudde hiërarchie, roddel en achterklap niet naar de achtergrond hebben verdreven.

Volledig scherm Alfred Schreuder. © Pim Ras Fotografie

Integendeel, want het door de spelersraad geïnitieerde bezoek van mental coach Joost Leenders bracht flinke onrust en verdeeldheid aan het licht, aangezien het aantal spelers dat zich tevreden toonde over trainer Alfred Schreuder en zijn assistenten op één hand te tellen was. Dus ging het beraad van het technisch hart er op maandagmiddag minder ontspannen aan toe. Conclusie: er moet een assistent bij die helpt de harmonie en daarmee de ‘winning mood’ terug te krijgen.

Hoe zorgwekkend de staat van het elftal en de kleedkamer ook is, het beste medicijn voor een ‘zieke’ club, die het hele seizoen ook al gebukt gaat onder een gebrek aan leiderschap en communicatie in de clubleiding, is een rits zeges. Ajax mag dan al druk doende zijn met de zoektocht naar de beoogde wonderdokter, nieuwe misstappen kan Schreuder zich niet meer permitteren en maken meerdere aanstellingen onvermijdelijk.

Zo staat de druk vol op trainers en spelers als Ajax vanavond, in het tweede thuisduel van 2023, een nieuwe poging tot een wederopstanding waagt. Dat ervoeren staf en selectie na de 1-1 in de Kuip zondag al, toen het een hele onderneming werd om een paar honderd ziedende fans bij de Arena te omzeilen.

Volledig scherm Om Steven Berghuis was een hoop te doen de afgelopen week. © Pim Ras Fotografie

Ga er maar aanstaan, als het vertrouwen na de slechtste serie in bijna 25 jaar richting het nulpunt is gedaald en met de wetenschap dat het publiek bij een povere fase of tegengoal de onvrede met fluitconcerten laat blijken, of erger nog, eist dat er koppen rollen. Zo ging dat ook tegen FC Twente, toen Schreuder zijn ploeg tot zijn verbazing ‘nerveus’ zag beginnen nadat hij naar eigen zeggen juist ‘nieuwe energie’ en ‘een goede trainingsweek’ gezien had.

Toen Ajax in oktober in Volendam aan puntenverlies ontsnapte, zag Schreuder zijn elftal al mentaal wankelen. ,,Na de 1-3 lijkt het wel of we minder vertrouwen hebben. Dat zie je ook terug, want ze krijgen twee grote kansen om te scoren.” Wel kreeg Ajax twee tegengoals, die eraan bijdragen dat de titelverdediger met FC Groningen en Cambuur sinds 2022 de meeste treffers tegen gepromoveerde clubs slikte.

Volledig scherm © ANP

Of het nu de opbouw, de restverdediging, de dynamiek of de stootkracht is, de club die lang de transformatie als excuus gebruikte, zal nog steeds niet van de ene op de andere dag weer top zijn. Voor Schreuder en Ajax is het in eerste instantie zaak weer wedstrijden te winnen. Alleen dan krijgt Operatie Zelfvertrouwen gestalte, neemt de druk op de murw gebeukte staf en selectie af en kan de nummer 5 van de eredivisie weer opkrabbelen en eensgezind en onbevangen een gooi doen naar titelprolongatie.

Eringa volgt Meijaard op in raad van commissarissen

Pier Eringa wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. De voormalig president-directeur van ProRail wordt op 14 maart voorgedragen tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de club. Hij geniet de steun van de ondernemingsraad van de landskampioen en de vereniging Ajax als grootaandeelhouder. De 61-jarige Eringa wordt de opvolger van Leen Meijaard, die vorig jaar november zijn vertrek aankondigde. Meijaard wilde niet meer in aanmerking komen voor een derde termijn en heeft intern laten weten dat hij graag terugtreedt als er een opvolger voor hem is gevonden.

