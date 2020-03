Opgeleefde Senesi in cijfers: sterk in dribbels en duels

Marcos Senesi was al bijna afgeschreven voor hij goed en wel was begonnen bij Feyenoord. Na een moeizame start lijkt de 22-jarige Argentijn echter niet meer weg te denken in de Kuip. Hoe belangrijk is hij eigenlijk?

Door Wietse Dijkstra



Met de ogen van Dick Advocaat is nog altijd weinig mis. Toen de Feyenoord-trainer zondag na de 2-0 zege op Willem II werd gevraagd wie hem in het bijzonder was opgevallen, hoefde hij niet lang na te denken. ,,Ik vond Senesi wel heel erg goed spelen’’, sprak de Hagenaar.

Aan de bal

De statistieken gaven Advocaat gelijk. Senesi was tegen Willem II opvallend aanwezig, zo bleek ook uit de cijfers van databureau Opta. De verdediger noteerde zondag meer balcontacten (90) dan iedere andere speler in de Kuip en gaf de meeste passes (76, waarvan 65 succesvol).



Nu gebeurt het wel vaker dat centrumverdedigers veelvuldig aan de bal zijn – bijvoorbeeld omdat ze elkaar oeverloos in de breedte aanspelen – maar bij Senesi was dat niet het geval. Bij de Argentijn viel met name op dat hij in de eerste plaats vooruit dacht. Zijn meeste passes tegen Willem II verstuurde hij namelijk naar de opkomende Tyrell Malacia (14 keer) en de middenvelders Orkun Kökcü (10) en Leroy Fer (10).

Wat verder opvalt bij Senesi zijn zijn dribbels. Van alle spelers in de eredivisie die minimaal tien dribbels aangingen, noteerde alleen Daley Blind (87 procent) een hoger succespercentage dan de Feyenoorder (83,3 procent). Overdreven veel schuift Senensi overigens niet in, maar als hij dat doet doet hij dat in de regel goed.

Verdedigend

Tegen Willem II stak Senesi er in verdedigend opzicht bovenuit. Met Rick Karsdorp als goede tweede. Geen speler veroverde zondag vaker de bal (11 keer, net als Karsdorp) dan de Argentijn. Senesi noteerde daarnaast de meeste tackles (5), intercepties (3) en de meeste uitverdedigende acties (3). Samen met Karsdorp won hij de meeste persoonlijke duels (6).

Geen wonder dat Advocaat na afloop lovend was over de man van zeven miljoen die een paar maanden geleden een miskoop van jewelste leek te worden. Na zijn komst naar Feyenoord gaf de ervaren trainer aanvankelijk nog de voorkeur aan Jan-Arie van der Heijden. Maar Advocaat zag al snel dat Senesi een spelers was op wie hij kon bouwen.