Ophef na doodschop én uitspraken van Spakenburger: 'Zou het zo weer doen’

Selimi zelf lag er later op de avond bij FOX Sports niet wakker van. ,,Je kunt het als slim én niet-slim zien‘’, zei hij in een interview. ,,Ik haal die aanval eruit. Die actie zelf was misschien niet slim, maar ik zou het zo weer doen, eerlijk gezegd. Ja, ik heb de actie teruggezien, haha, maar ik haalde niet echt door. Ik wilde 'm vegen, de actie was niet bedoeld om hem dood te trappen. El Azzouti is natuurlijk een heel goede voetballer en ik hoop dat hij dat de komende weken ook kan laten zien bij IJsselmeervogels.”



FOX Sports postte het interview vanavond op Twitter, waarna flinke ophef ontstond over Selimi's uitspraken. ,,Schandalig, met dit interview erbij minimaal drie wedstrijden extra..”, zo reageerde twitteraar Danny van de Heuvel.