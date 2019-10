Opnieuw boete Feyenoord voor afsteken vuurwerk door fans

Feyenoord heeft weer een boete gekregen van de KNVB omdat de fans zich niet aan de regels hebben gehouden. Aanhangers van de Rotterdamse club staken op 11 augustus bij de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen vuurwerk en fakkels af in het uitvak. Het levert Feyenoord een boete van 15.000 euro op. Het duel in het Abe Lenstra-stadion eindigde in 1-1.