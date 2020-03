Opnieuw gelijkspel Oranje, Van de Donk in tranen van het veld na enkelblessure

AZ klopt ADO en neemt leiding (tijdelijk) over van Ajax

21:02 AZ is, op z'n minst voor enkele uren, de nieuwe koploper in de eredivisie. De Alkmaarders hadden in eigen huis geen kind aan ADO Den Haag: 4-0. Ajax kan de leiding heroveren als het later op de avond wint bij sc Heerenveen.