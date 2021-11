Opnieuw spektakel bij Excelsior - Almere City, negende zege voor ADO Den Haag

Keuken Kampioen DivisieExcelsior en Almere City zorgden vanavond opnieuw voor een doelpuntenspektakel in het Van Donge & de Roo Stadion in Rotterdam. Vorig seizoen werd het 4-6 in de tweede speelronde voor 1000 toeschouwers, vanavond werd het 4-4 in een leeg stadion.

Excelsior blijft door het doelpuntrijke gelijkspel tweede in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op koploper FC Volendam, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld, is twee punten. De Graafschap staat derde met 27 punten, twee punten minder dan Excelsior. Almere City staat op de achttiende plaats, slechts drie punten boven hekkensluiter FC Dordrecht. Vorig seizoen deed Almere nog lange tijd mee om rechtstreekse promotie naar de eredivisie, maar onder de ervaren coach Gertjan Verbeek vallen de resultaten dit seizoen flink tegen.



Via goals van schaduwspits Reuven Niemeijer (met een fraai hakje) en spits Thijs Dallinga (uit een hoekschop van Julian Baas) stond het na 16 minuten al 2-0 voor Excelsior. Dallinga is de topscorer in de Keuken Kampioen Divisie met al zeventien goals achter zijn naam na vijftien wedstrijden.

Lees ook ADO Den Haag wint op zouteloze namiddag in leeg Cars Jeans Stadion van VVV

In de 25ste minuut maakte Lance Duijvesteijn de aansluitingstreffer namens Almere City, maar een eigen goal van Stije Resink tien minuten na rust betekende de 3-1 in Kralingen. Via een hattrick van Almere City-spits Jonas Arweiler tussen minuut 69 en 78 werd het daarna echter nog 3-4 voor het team van Gertjan Verbeek, die een overwinning heel goed had kunnen gebruiken.

Zijn team gaf de voorsprong echter nog uit handen, want in de 82ste minuut zorgde Reuven Niemeijer met zijn tweede treffer van de avond voor de einduitslag van 4-4.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Graafschap laat punten liggen

De Graafschap is er in de Keuken Kampioen Divisie op eigen veld niet in geslaagd Telstar te verslaan. Op de Vijverberg werd het 1-1. Telstar kwam pas in de 86ste minuut op gelijke hoogte dankzij Glynor Plet, die een strafschop benutte.

Joey Konings had De Graafschap in de 55e minuut op voorsprong gezet. Konings plaatste de bal na voorbereidend werk van Giovanni Korte in de linkerhoek.

De Graafschap speelde de laatste vijf minuten met een man minder na een rode kaart voor Julian Lelieveld, die de penalty veroorzaakte.

Op de ranglijst bezet De Graafschap de vierde plaats met 26 punten na veertien speelronden. Het verschil met koploper FC Volendam is 5 punten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP

Zege voor ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft in de Keuken Kampioen Divisie de negende overwinning van het seizoen geboekt. De Hagenaars van coach Ruud Brood wonnen met 2-0 van VVV. ADO, dat eerder zes punten aftrek kreeg vanwege financiële problemen, klimt door de zege naar de zevende plaats met 23 punten. VVV blijft staan op de zestiende plek met 16 punten.

Sem Steijn schoot de thuisploeg al in de vierde minuut op voorsprong tegen de Limburgers. De 19-jarige voetballer, die eerder nog uitkwam voor VVV, kapte goed weg en schoot de bal achter doelman Delano van Crooy. In de tweede helft maakte Thomas Verheydt er vanaf elf meter 2-0 van. Scheidsrechter Richard Martens had naar de stip gewezen vanwege een overtreding op Ricardo Kishna.

Het duel moest voor lege tribunes worden gespeeld vanwege de coronaregels. ADO had de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo graag willen uitstellen, maar de KNVB gaf daarvoor geen goedkeuring.

Volledig scherm © Pro Shots / Wouter Dill

Fans

In de voorlopig laatste wedstrijd in het betaalde voetbal mét publiek trakteerde FC Eindhoven de eigen aanhang op een ruime zege op FC Dodrecht: 5-1. Door die overwinning klom de verrassend presterende ploeg van trainer Rob Penders naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Joey Sleegers was de grote man in het Jan Louwers Stadion. De aanvallende middenvelder zorgde na een klein kwartier zelf voor de 1-0 en had vervolgens met drie assists een groot aandeel in de 4-0 ruststand. Door de goals van Jort van der Sande (2x) en Mawouna Amevor had Eindhoven halverwege de buit al binnen.

De ruim 2000 Eindhovense fans hoopten na rust nog veel meer treffers te zien, maar het bleef beperkt tot een doelpunt in blessuretijd van Cas Faber. Dordrecht deed daarvoor via de Belg Jacky Donkor nog iets terug.

Volledig scherm Uiteraard was Toeter Jan van de partij in Eindhoven. © ANP

Bij FC Eindhoven - FC Dordrecht mochten zaterdag nog toeschouwers naar binnen. De KNVB besloot de aftrap zelfs een half uur te vervroegen, naar 16.00 uur, zodat er publiek aanwezig kon zijn in het Jan Louwers-stadion. Vanaf zaterdag 18.00 uur moeten alle sportwedstrijden zeker drie weken zonder publiek worden gespeeld. Die maatregel kondigde het kabinet vrijdag aan, ter bestrijding van het coronavirus.

Geen uitstel ADO

ADO Den Haag wilde de thuiswedstrijd van zondag tegen VVV-Venlo graag uitstellen, maar de KNVB gaf daarvoor geen goedkeuring. Dat betekent dat het duel voor lege tribunes in Den Haag wordt gespeeld. ,,We hebben het geprobeerd, omdat we graag tegen VVV op een later moment mét publiek wilden spelen”, zegt een woordvoerder van ADO. “Maar de KNVB gaf daar geen toestemming voor.”

De KNVB heeft de clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gevraagd of ze de komende weken willen doorvoetballen zonder publiek of dat ze de wedstrijden willen uitstellen, in de hoop dat er later wel met fans in de stadions gespeeld kan worden. ADO Den Haag heeft al laten weten voor die laatste optie te zijn, net als onder meer Heerenveen, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, NAC Breda, Excelsior en Almere City FC.

De topclubs houden zich vooralsnog stil. PSV en Ajax hebben desgevraagd laten weten dit weekeinde na te denken over de vraag van de KNVB, Feyenoord zwijgt voorlopig. Uiterlijk maandag moeten ze hun voorkeur hebben doorgegeven. AZ hoopt dat het debat van komende week in de Tweede Kamer over de nieuwe coronamaatregelen nog tot verandering leidt. De Alkmaarse club besloot wel om de kaartverkoop voor de thuiswedstrijden tegen NEC (20 november) en Fortuna Sittard (2 december) stil te leggen.