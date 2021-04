Oppermachtig Spanje geeft zwakke Oranjevrouwen stof tot nadenken

‘Goede les, maar teleurstellend’

Aanvoerder Sari van Veenendaal van het Nederlands elftal noemde de nederlaag tegen Spanje teleurstellend. ,,De teleurstelling overheerst, maar liever nu dan later. We weten goed hoe Spanje speelt, alleen tegen zo’n technische en goede ploeg is het van belang dat je zelf aan de bal bent. Dat deden zij heel goed en wij niet. De hoeveelheid balbezit die zij hadden, die willen wij juist hebben” zei de aanvoerder. Wat we van deze wedstrijd leren is dat we een bepaald deel op het veld moeten vinden waar we druk kunnen zetten en in de duels komen. Dat is de grootste les van vandaag.” Bondscoach Sarina Wiegman was vooral teleurgesteld over het spel. ,,Ik had gehoopt dat we meer op de mat konden leggen dan we hebben gedaan. Zij kwamen met een storm en daar hadden we geen antwoord op. Na een minuut of twintig werd dat iets minder en toen hoopte ik dat we meer aan voetballen zouden toekomen, maar we verloren de bal steeds zo snel. In de slotfase konden we nog 1-1 maken, maar zij hadden veel meer doelpunten kunnen maken.”