Opsteker voor Feyenoord: Gernot Trauner maakt rentree op trainingsveld

Trauner verliet eind december de training met klachten aan de meniscus, maar maakt een kleine twee maanden later dus alweer zijn rentree op de training. De kans lijkt echter niet groot dat Trauner in de topper tegen AZ al meteen inzetbaar is. Coach Arne Slot gaf de afgelopen dagen aan dat een snelle rentree uitgesloten is en dat zijn terugkeer op het veld bij zijn revalidatie past.

Voor Slot is de naderende terugkeer desondanks een welkome meevaller, nu de belangrijkste maanden van het seizoen aanbreken. In december liet de oefenmeester nog weten dat hij Trauner pas laat in het seizoen terug verwachtte. ,,Als hij nog een paar duels kan meedoen, zou het voor mij al winst zijn.”

Slot kan in het duel tegen de nummer twee uit de eredivisie in ieder geval niet beschikken over Orkun Kökçü. De aanvoerder is geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen afgelopen week tegen SC Heerenveen. Verder mist Feyenoord komend weekeinde Justin Bijlow en Patrik Wålemark wegens blessures. Ook is onzeker of Sebastian Szymański minuten kan maken. Hij en Bijlow trainen apart van de groep.

