Opvallende zaken in programma eredivisie: Feyenoord krijgt cadeautje van KNVB en tradities gaan overboord

Droomhuwe­lijk eindigt in flitsschei­ding: Helmond Sport en Tom Beugels­dijk per direct uit elkaar

Het had een droomhuwelijk moeten worden, maar de periode van Tom Beugelsdijk bij Helmond Sport is geëindigd in een flitsscheiding: de 32-jarige verdediger vertrekt per direct, nadat de liefde al even bekoeld was. Dat kost wél geld: de dure kracht had nog een doorlopend contract, dat nu ontbonden is.