Oranje'74 ontstemd door 'Nazischweinen'-beschuldiging Breitner

Willem van Hanegem noemt de beschuldigingen van Breitner ‘absurd’. ,,Het is 44 jaar geleden en Breitner komt met een onthulling van iets waar misschien wel zestig mensen getuige van geweest moesten zijn’’, zegt Van Hanegem. ,,Totale onzin. Mijn vrienden waren het destijds niet, de Duitsers. Maar dit is nooit gebeurd.’’



Ook Wim Rijsbergen is ontstemd. ,,Quatsch’’, zegt de voormalig verdediger. ,,We zouden er eigenlijk een zaak van moeten maken, want dit is onrechtvaardig en onzin.’’