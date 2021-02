Oranje boekt oefenzege op Duitsland dankzij goals Groenen en Van de Donk

Van de Donk was ‘matchwinner’ in Venlo en daar was de 29-jarige middenvelder uit Valkenswaard uiteraard blij mee. ,,We wilden graag een keer winnen en dat is na 21 jaar gelukt. Dat is best lekker”, zei ze na afloop bij Veronica. ,,We hadden in de eerste helft veel kansen en hadden het toen moeten afmaken, want Duitsland kreeg in de tweede helft ook behoorlijk veel kansen en als ze op hun best zouden zijn geweest, dat wil zeggen met het echte A-team, dan waren we er denk ik niet zo gelukkig mee weggekomen”, meende Van de Donk, die veel van positie wisselde op de linkerkant met Lieke Martens en op rechts met haar Arsenal-teamgenote Jill Roord. ,,Dat doen we vooral omdat de tegenstander dan niet goed weet wat er gebeurt.”