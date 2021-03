Oranje gaat voor monsterscore: ‘Gibraltar niet op adem laten komen’

Frank de Boer vindt dat het Nederlands elftal dinsdag in de uitwedstrijd tegen Gibraltar in de WK-kwalificatie minimaal vijf keer moet scoren. ,,En het liefst meer”, aldus de bondscoach tijdens een persconferentie in Zeist. ,,We moeten het tempo hoog houden en Gibraltar niet op adem laten komen.”

Het doelsaldo is in de WK-kwalificatie belangrijk. Met de 2-0 van zaterdag tegen Letland was De Boer gezien de kansen daarom niet tevreden. ,,We hadden zeker zeven keer moeten scoren.”

Volgens de oud-trainer van onder meer Ajax heeft het geen zin om tegen een klein voetballand als Gibraltar extra aanvallers op te stellen. ,,Als je meer spelers voorin zet, wordt het niet automatisch makkelijker. De ruimtes worden dan nog kleiner. Het is onze bedoeling om de tegenstander te lokken. In het huidige voetbal moet je heel veel beweging hebben. Dat gaat vaak met combinaties, bewegende mensen er omheen.”

Het Nederlands elftal speelt dinsdag op kunstgras, maar De Boer vindt het niet nodig daar eerst op te trainen. ,,Een dag nadat spelers op kunstgras hebben getraind, hebben ze vaak last. In mijn tijd bij Atlanta trainden we ook nooit op kunstgras, ook al speelden we onze thuiswedstrijden wel op kunstgras.”

Het veld zou qua afmetingen vrij groot zijn. De Boer hoopt dat dat klopt. ,,Dat zou zeker in ons voordeel zijn. Zij spelen in een 5-4-1-systeem en willen de ruimtes zo klein mogelijk houden. Met een groot veld wordt dat moeilijker voor ze. Het is te hopen dat we snel scoren, dan kunnen de kopjes bij hun gaan hangen en wij kunnen dan juist extra energie te krijgen. Als we weer zoveel kansen krijgen als tegen Letland, ben ik tevreden. Al hoop ik dat we dan het geluk wat meer aan onze kant hebben en dat ze er dan wel in gaan vallen.”

De Boer kreeg de voorbije week, vooral na het duel met de Turken, met kritiek te maken. ,,Ik kan me daar goed voor afsluiten”, zegt hij. ,,We weten wat we aan het doen zijn en wat ik aan het doen ben. Deze staf en spelersgroep zitten heel fijn in elkaar. Als ik dat zie, ben ik een hele blije bondscoach.”

Oud-spits Ruud van Nistelrooij is onlangs aangesloten bij de technische staf. De Boer: ,,Ruud is een speler met heel veel ervaring, vooral als aanvaller. Hij zal zeker met spelers praten over bepaalde situaties. Hoe ze dat beter zouden kunnen doen. Ruud is heel betrokken, dat is mooi om te zien. De beleving die hij meebrengt. Hij is een zeer goede toegevoegde waarde.”

