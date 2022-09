Oranje hoopt op scherpe Robert Lewandowski: ‘Want dat moeten we verbeteren voor het WK’

,,Het grote verschil met onze wedstrijd van juni tegen Polen (2-2, red.) is dat Lewandowski nu wél meedoet’’, zegt Van Gaal. ,,Ik ben daar blij mee. Hij is voor mij de beste spits ter wereld. En dus is het echt een test. Wij hebben zelf veel doelpunten gemaakt, maar we krijgen er ook nog te veel tegen. Dat moeten we verbeteren voor het WK.’’

Lewandowski stapte afgelopen zomer na acht succesvolle jaren bij Bayern München over naar Barcelona. In Catalonië, waar hij er weer lustig op los scoort, is hij ploeggenoot van Frenkie de Jong en Memphis Depay. Die eerste kreeg gisteren op de persconferentie de vraag of hij zijn ploeggenoten nog advies heeft gegeven over hoe ze de Poolse spits af kunnen stoppen.

Volledig scherm Frenkie de Jong en Robert Lewandowski bij FC Barcelona. © REUTERS

,,Nee, dat advies krijgen ze wel van de staf", reageerde De Jong. ,,We hebben heel ervaren en goede verdedigers dus ik denk dat ze wel weten hoe ze tegen dit soort spitsen moeten spelen. Als team moeten we hem zo min mogelijk in scoringspositie krijgen. Hij is een van de beste spelers ter wereld en scoort veel voor ons. Ik ben heel blij dat we hem als spits hebben bij FC Barcelona.”

Lewandowski in cijfers De 34-jarige Robert Lewandowski debuteerde in 2008 onder bondscoach Leo Beenhakker en kwam in 132 interlands voor Polen tot 76 doelpunten. Vooral in competitieve wedstrijden is hij met 57 goals en 19 assists in 81 interlands messcherp. Lewandowski heeft in wedstrijden die er om gaan dus 115 minuten nodig om een doelpunt te maken. Tegen Oranje speelde hij tot aan vanavond 45 minuten in de Nations League (2020). Daarin kwam hij niet tot scoren. Ook in 67 vriendschappelijke minuten in 2016 vond hij het doel niet. Uit strafschoppen, waarop de doelmannen van Oranje deze week veel trainden, is Lewandowski bijzonder trefzeker. Alle tien de penalty's die hij in competitieve interlands nam, leverden een doelpunt op. In dienst van Bayern München wist hij Remco Pasveer (toen PSV) en Mark Flekken (Freiburg) vanaf de stip te passeren. Volledig scherm Bayern München-spits Robert Lewandowski klopt PSV-doelman Remko Pasveer vanaf de stip in het onderlinge Champions League-duel in 2016. © REUTERS

Memphis Depay

Voor Memphis is Lewandowski een concurrent. De Pool is overduidelijk de eerste keuze centraal voorin, maar de Nederlander ziet voor zichzelf ook nog andere mogelijkheden. Tegen Elche (overtuigende 3-0 zege, red.) speelden ze bijvoorbeeld nog samen in het elftal.

Memphis: ,,En dat kan ook prima, denk ik. Robert is een pure spits, iemand die veel in de zestien komt, geweldig kan koppen ook. Ik ben meer een spelmaker, die ook graag vanaf ‘nummer tien’ of vanaf de linkerkant komt. Wat mij betreft gaan we nog veel vaker samen spelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.