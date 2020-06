Oranje-internationals boycotten Veronica Inside: ‘Ver over de grens, keer op keer’

Veronica Inside (met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp) is al jaren veelbesproken vanwege de ongezouten manier waarop aan de stamtafel meningen worden verkondigd, ook over zaken die niets met voetbal te maken hebben. Deze week kwam daar een nieuwe rel overheen, toen Derksen in de uitzending een vergelijking maakte tussen de rapper Akwasi en Zwarte Piet.

Akwasi was een van de sprekers tijdens de anti-racisme-demonstratie op de Dam in Amsterdam, waar hij zich nogal fel uitliet over Zwarte Piet. Toen tijdens de uitzending van Veronica Inside een foto van een Zwarte Piet (die was komen opdagen bij een demonstratie elders in het land) werd getoond, vroeg Derksen: ,,Weten we zeker dat dit niet Akwasi is?”

Sponsors van Veronica Inside distantieerden zich direct van die uitspraak, meerdere bedrijven willen niet meer adverteren rond het programma. ,,Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang”, reageerde Derksen eerder. ,,Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik. Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven. Maar ach, ik ga daar niet over. Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap.”

Over de grens

Daar denken de internationals anders over. ,,Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Lekker laten gaan, joh?”, zo vragen zij zich af, daarmee verwijzend naar de manier waarop Genee, Derksen en Van der Gijp zich doorgaans verdedigen tegen ontstane ophef. ,,Nee! Dit is ver over de grens”, zo counteren de internationals. ,,Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer.”

Zij zijn dan ook klaar met het programma. ,,Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.” Op Twitter lieten Virgil van Dijk en Merel van Dongen als eerste van zich horen, op Instagram maken veel meer spelers het statement, onder wie Jong Oranje-aanvoerder Teun Koopmeiners. Daarbij wordt de hashtag #VeronicaOffside gebruikt.