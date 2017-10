Oranje Leeuwinnen benoemd tot Ridder

De Dijk Verhoeven en Tuyp, al eens de beulen van Ajax

13:05 Oud-profs Jeroen Verhoeven (37) en Jack Tuyp (34) spelen vanavond met amateurclub De Dijk in de beker tegen Ajax. In Volendam nog wel, waar het duo in 2008 al eens stuntte tegen het Ajax van Luis Suárez en co.