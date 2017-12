Oranje Leeuwinnen in polonaise langs Nkufo

Excelsior 'NEC vorig jaar is het beste voorbeeld voor ons'

9:51 Nul reacties kreeg Excelsior op Twitter, toen kort voor het einde van het thuisduel met FC Twente om de man of the match werd gevraagd. Dat was ook wel zo toepasselijk, na een wedstrijd die eigenlijk niet zo’n uitverkiezing verdiende, en al helemaal geen winnaar. Na 90 vervelende minuten, praktisch zonder kansen of écht aanvallende intenties, was de 0-0 dan ook de logische uitslag.