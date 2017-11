Oranje Leeuwinnen laten Ierland ontsnappen

Oranje begon prima aan de wedstrijd. Na twee speldenprikjes van de vlugge Ierse spits Amber Barrett nam de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het heft in handen. Dat resulteerde in enkele grote kansen, maar Ierland ontsnapte keer op keer. Een kopbal van Stefanie van der Gragt werd ternauwernood van de lijn gehaald en Vivianne Miedema trof de paal na een vlugge uithaal van net buiten de zestien.



Ook in de tweede helft had Nederland de overhand, Ierland kwam er nauwelijks aan de pas. Met name Miedema en Lieke Martens zorgden voor gevaar in het Ierse strafschopgebied, maar de goal voor Oranje bleef miraculeus uit. Een paar minuten voor tijd werd Nederland een strafschop onthouden toen de bal duidelijk tegen een Ierse hand kwam.