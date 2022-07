Oranje Leeuwinnen na doelpuntrijke slotfase nét geen groepswinnaar, Frankrijk wacht in kwartfinale

Invalsters maken verschilOranje heeft de kwartfinales van het EK bereikt. Zwitserland werd na een pittige wedstrijd door een sterke slotfase met uiteindelijk liefst 4-1 verslagen, genoeg voor de tweede plaats in de groepsfase, achter Zweden dat op hetzelfde moment in Leigh met 5-0 van Portugal won. De ploeg van bondscoach Mark Parsons treft zaterdag (21.00 uur) titelfavoriet Frankrijk in Rotherham.

Door Tim Reedijk



Je zou het niet zeggen, maar Oranje wankelde en leunde vandaag in Sheffield, onder toeziend oog van bijna 23.000 toeschouwers, ook op de onervaren keeper Daphne van Domselaar (22) van FC Twente. Het was lange tijd opnieuw niet overtuigend wat Oranje, zonder de nog van corona herstellende topscorer Vivianne Miedema, liet zien tegen een kwalitatief mindere tegenstander. Maar de slotfase tegen de Zwitsers , die alles of niets moesten spelen, was dat wel. Door twee doelpunten van invalster Romée Leuchter en één van Victoria Pelova (beiden Ajax) werd het toch nog liefst 4-1.



Van Domselaar redde na ongeveer een kwartier knap op een afstandsschot van Sandy Maendly. Oranje leek even later een strafschop te krijgen, maar de video-arbitrage trok die beslissing terug. Speldenprikjes aan beide kanten, met onder meer momenten van Jackie Groenen en Lieke Martens, leverden niets op. Bij rust leidde Zweden al met 3-0 tegen Portugal, waardoor de eerste plek in de groepsfase al snel uit zicht raakte.

Volledig scherm Victoria Pelova. © Pro Shots / Remko Kool

Weer raak uit hoekschop Spitse

Oranje liet zich niet tegenhouden en kwam goed uit de kleedkamer. Stefanie van der Gragt was, net als tegen Portugal, doeltreffend uit een hoekschop van Sherida Spitse. Al kwam het doelpunt op naam van de Zwitserse Ana-Maria Crnogorčević, die in een poging de inzet van Van der Gragt weg te werken haar eigen keeper verschalkte.

Lang konden de Oranje Leeuwinnen niet genieten van die voorsprong. Géraldine Reuteler kon na slap verdedigingswerk van Oranje in het algemeen en Aniek Nouwen specifiek profiteren en gelijkmaken. Even later verrichte Van Domselaar opnieuw een belangrijke redding en raakte Zwitserland vervolgens de paal. De Zwitsers moesten winnen om de kwartfinales te bereiken, waar het Nederlands elftal genoeg had aan een punt.

Dat was op het veld wel zichtbaar. Omdat Zweden inmiddels naar 4-0 was uitgelopen, leek de eerste plek in de poule lange tijd een utopie voor de ploeg van Parsons, die dus maar beter kon zorgen dat het achterin wat stabieler zou ogen dan vlak na rust. Zwitserland drong wat meer aan, maar hield het uiteindelijk niet vol. Het werd een feestavond voor invallers Leuchter, Pelova en Brugts, allemaal talenten uit de Eredivisie Vrouwen.

Oranje liep in de krankzinnige slotfase uit naar 4-1, een overtuigende score die nog hoger had kunnen oplopen, maar net niet genoeg om het doelsaldo van Zweden te overtreffen. Als nummer twee van groep C wacht zaterdagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) het grote Frankrijk in de kwartfinales, in het New York Stadium in Rotherham. Zweden speelt een avond eerder in Leigh tegen de nummer twee uit poule D. IJsland, België en Italië gaan maandagavond bepalen wie de laatste kwartfinalist wordt.

Kwartfinales EK in Engeland (allemaal om 21.00 uur)

Woensdag in Brighton: Engeland - Spanje

Donderdag in Londen: Duitsland - Oostenrijk

Vrijdag in Leigh: Zweden - nummer twee poule D

Zaterdag in Rotherham: Frankrijk - Nederland

