Oranje Leeuwinnen opnieuw tegen Canada en Nieuw-Zeeland op WK

Dat wees de loting uit in La Seine Musicale, op het eilandje Île Seguin nabij Parijs, waar de loting plaatshad. Opvallend genoeg waren de Leeuwinnen bij hun eerdere deelname in 2015 ook al aan Canada en Nieuw-Zeeland gekoppeld.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman opent het WK op 11 juni met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Le Havre. Daarna volgt op 15 juni een wedstrijd tegen Kameroen in Valenciennes. Nederland sluit de groepsfase op 20 juni in Reims af met een ontmoeting tegen Canada. De drie speelsteden liggen in het noorden van Frankrijk, wat meegenomen is voor de Oranje-supporters die de wedstrijden willen bezoeken.

Dubbel gevoel

,,Een dubbel gevoel”, dat heeft spits Vivianne Miedema overgehouden aan de loting. ,,Enerzijds is het voor ons een poule met perspectief”, zei ze tegenover de NOS. ,, We kennen de landen Canada en Nieuw-Zeeland natuurlijk goed. We hebben laten zien dat we er goed tegen kunnen voetballen (de duels eindigden in respectievelijk 1-1 en 1-0 voor Nederland, red.). Anderzijds weet je dat de weg die je na de poulefase moet bewandelen weleens lastig kan worden. Makkelijk wordt het sowieso niet. Want het blijft natuurlijk wel een WK, hè. Maar goed, we hebben een goed team met veel kwaliteiten.”

Canada is de nummer vijf van de wereld. Nieuw-Zeeland de nummer negentien. En Kameroen bezet de 46ste plaats. Nederland staat zevende op de mondiale lijst.

Vooraf bestond nog de vrees dat Nederland, dat zich via winstpartijen tegen Denemarken en Zwitserland in de play-offs kwalificeerde voor het WK, zwaar zou loten. De Oranje Leeuwinnen waren ingedeeld in pot 2. Dat betekende dat hoe dan ook een van de toplanden uit pot 1 zou worden geloot. Maar uiteindelijk viel het met die zware tegenstanders wel mee. Van de 24 deelnemende landen gaan er bovendien zestien door naar de knock out-fase van het toernooi. In dat opzicht lijkt Oranje, de regerend Europees Kampioen, alle kansen te hebben om zich goed te profileren in Frankrijk.

Geen uitgesproken favoriet

Het WK begint op 7 juni. Dan wordt in het Parc des Princes in Parijs de openingswedstrijd Frankrijk – Zuid Korea gespeeld. Nederland start op 11 juni met een pouleduel met Nieuw-Zeeland. Plaats van handeling: Le Havre. Wie de topfavoriet is, volgens Miedema? ,,Iedereen kan van elkaar winnen. Er is niet één topfavoriet”

Nederland, regerend Europees kampioen, is voor de tweede keer van de partij op een WK. Opvallend is dat Oranje vier jaar geleden ook in een poule met Canada en Nieuw-Zeeland zat. Oranje won van Nieuw-Zeeland (1-0), met dank aan een treffer van Lieke Martens. De wedstrijd tegen Canada eindigde in een gelijkspel (1-1). Nederland werd tijdens het vorige WK in de achtste finales uitgeschakeld door Japan, dat als tweede eindigde na een verloren finale tegen de Verenigde Staten.

De nummers één en twee van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de beste vier nummers drie.

Volledig scherm De Japanse voetbalster Aya Miyama haalt het briefje met Nederland tevoorschijn tijdens de loting. © AP

Volledig scherm De loting voor de WK vrouwen in Parijs. © Getty Images

Volledig scherm Vreugde bij de Oranje Leeuwinnen na het bereiken van het WK. © photo: Cor Vos