Oranje Leeuwinnen verkopen Rat Verlegh Stadion binnen uur uit

De return in de eerste ronde van de play-offs is vier dagen later, op dinsdag 9 oktober (18.00 uur) in het Deense Viborg. Als de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de eerste ronde van de play-offs doorkomt, wacht daarna nog een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen België en Zwitserland. De winnaar van de finale plaatst zich voor het WK voetbal voor vrouwen van volgend jaar in Frankrijk.

Nederland was vorig jaar in de finale van het EK in eigen land in de finale met 4-2 te sterk voor Denemarken, dat in de poulefase ook al met 1-0 was verslagen. De Europees kampioen slaagde er echter niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK 2019, nadat vorige week in Oslo met 2-1 werd van de vrouwenploeg van Noorwegen. De Nederlandse voetbalsters deden in 2015 in Canada voor het eerst mee aan het WK.



Oranje speelde 23 keer eerder tegen Denemarken. De eerdere duels eindigden vijf keer in een gelijkspel, acht keer in een overwinning voor Nederland en tien keer in een zege voor de Denen.