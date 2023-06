Oranje Leeuwinnen winnen veelbesproken oefenwedstrijd tegen jongensteam

Rond het duel in de aanloop naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat op 20 juli begint, was vooraf veel te doen. Dat de wedstrijd zondag in Zeist achter gesloten deuren werd gespeeld, riep namelijk nogal wat vragen op. Hoewel de speelsters van Oranje aangaven dat ze er geen moeite mee hadden om voor publiek te spelen, stak de KNVB stak daar toch een stokje voor.

Het resultaat was bijzaak, vond Jonker, die al zijn speelsters minuten gaf. ,,De uitslag is ook helemaal niet interessant”, liet hij eerder optekenen. ,,Het gaat mij om de doelstelling, die is echt veel belangrijker. We zijn namelijk nog geen team tegengekomen dat ons continu, of veel, dwingt tot verdedigen en ik kon geen vrouwenteam ophoesten dat dat in deze fase tegen ons doet. Dus dan spelen we tegen jongens.”