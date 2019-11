Oranje maakt statement tegen racisme

Wijnaldum: ,,Er moet keihard worden opgetreden. Het is heel goed dat Excelsior en de scheidsrechter even van het veld zijn gegaan, maar ze hadden echt nooit meer terug moeten komen. Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest.”



Wijnaldum kreeg bijval van Ronald Koeman. ,,We zijn een groep, zo staan we er allemaal in”, zei de bondscoach, die pleitte voor een harde reactie van de overheid. “We accepteren hier alles maar. We denken dat we in een veilig land leven. Ik heb daar mijn bedenkingen wel eens bij.”



Oranje gaf het groepsgevoel vanmiddag gestalte met de foto tegen racisme en de tweets. ‘Enough is Enough.’