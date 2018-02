Oranje neemt afscheid van Huis ter Duin en traint voortaan op de KNVB Campus

,,Wie bij ons in Zeist komt, ziet onmiddellijk aan onze velden, aan ons medisch centrum, aan de behuizing waar onze research zit, eigenlijk zie je het overal, aan weerszijden van de Woudenbergseweg, dat topteams hier thuis horen. En het Nederlands elftal al helemaal. Dit wordt ons thuishonk, zoals het dat in een ver verleden ooit ook was", aldus directeur betaald voetbal Eric Gudde.



Bondscoach Ronald Koeman is tevreden met de terugkeer van Oranje naar Zeist. ,,Ik heb zelf vaak in Noordwijk gezeten, als speler en als trainer/coach, ik weet dus hoe goed het daar was. Maar het voetbal is bij ons leidend, we kiezen voor het voetbal. In Zeist hebben we alles bij de hand. Prachtige, meerdere velden bijvoorbeeld. Een perfecte totaalaccommodatie. Hier hoort ons voetbal thuis. Maar we blijven Huis ter Duin dankbaar dat we daar zolang op topniveau zijn ‘thuis’ geweest."