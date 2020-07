Oranje oefent in oktober tegen Mexico

‘Ongemoti­veer­de’ Zeefuik wil naar Hertha BSC, Cazorla naar Qatar

15:07 Terwijl het voetbal in de Europese topcompetities weer volop bezig is, draait de transfergeruchtenmolen als nooit tevoren. In TransferTalk houden we alles bij in binnen- en buitenland, van ‘done deals’ tot de transfergeruchten.