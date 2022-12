Oranje op rapport | Denzel Dumfries schittert, ook hoge cijfers voor Daley Blind en Andries Noppert

WK voetbalpod­cast | ‘Deze WK-poule van Oranje was natuurlijk Jut en Jul-ni­veau’

Oranje is door naar de volgende ronde op het WK. Nederland won met 2-0 van Qatar. In de knock-outfase wacht nu Amerika. Zonder sprankelend te spelen gaat de missie van Van Gaal verder. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff dat met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

30 november