Oranje tegen Georgië of Noord-Macedonië op EK na nederlaag Roemenië

Als Roemenië de play-offs van Divisie A zouden winnen, zouden de Roemenen volgend jaar op het EK in Groep C terecht komen bij Oranje, Oekraïne en Oostenrijk. Roemenië is namelijk net als Nederland gastland van die EK-groep. Maar dan moest er in de halve finale van de play-offs wel eerst afgerekend worden met IJsland én in de finale van Bulgarije of Hongarije.