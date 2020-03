Oranje tegen Spanje, zo had het gisteravond kunnen zijn

Door Maarten Wijffels



Het is een uur na de 2-1 zege van Oranje tegen Spanje. Frenkie de Jong staat voor een camera en vertelt met zijn kenmerkende gulle glimlach over zijn rol. ,,Het voelde als vanouds ja, spelen op mijn beste positie’’, zegt de middenvelder van Barcelona. ,,Het is gewoon fijn om al vroeg in de opbouw aan de bal te zijn. Ik zat meteen in het ritme van de wedstrijd. Wat verder naar voren op het middenveld (zoals bij zijn club, red.) is het wat meer zoeken.’’



Eén assist heeft De Jong gegeven, bij de 1-0 voor rust van Ryan Babel. En bijna was hij betrokken bij een tweede goal, maar Georginio Wijnaldum schoot in de slotfase op de paal na een snelle counter en een machtige sprint over 40 meter.