Oranje tijdens loting waarschijnlijk in pot 2: grote kans op koppeling aan topland

Erik ten Hag na CL-debacle richting Klassieker: ‘Een sportman vecht zich terug, we zijn er weer’

De mokerslag die Ajax dinsdag met de pijnlijke exit in de Champions League tegen Benfica te verwerken kreeg, is volgens trainer Erik ten Hag grotendeels weggespoeld. ,,Een sportman vecht zich terug. We hebben dit achter ons gelaten”, stelde de coach in aanloop naar de mogelijk cruciale Klassieker tegen Feyenoord zondag.

18 maart