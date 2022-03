Oranje toont veerkracht en overleeft Duits overwicht, Bergwijn nu trefzeker als invaller

In ruim driekwart van de wedstrijd was Oranje vooral machteloos tegen Duitsland, maar invaller Steven Bergwijn redde zowaar een resultaat: 1-1. Het neemt niet weg dat bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers nog stapels huiswerk hebben op weg naar het WK.

Als de tonen van het publiek een wedstrijd illustreren, dan kon je het spelbeeld bijna feilloos ‘horen’ dinsdagavond. Achter het doel probeerde een verwoede trommelaar er nog wat van te maken, maar 68 minuten lang regeerden de stilte en apathie in de Johan Cruijff Arena.



Totdat invaller Steven Bergwijn vanuit het niets gelijk maakte, tegen de verhouding in, en alles plots kantelde. Opeens bruiste en leefde het stadion, moest de VAR ingrijpen om een Nederlandse overwinning te voorkomen, en ging het publiek na afloop toch nog vrolijk naar huis: 1-1.

Niettemin bleef óók het gevoel van de eerste driekwart van de wedstrijd hangen. Want zo fris en flitsend als de wedstrijd van zaterdagavond tegen Denemarken (4-2) was, zo moeizaam was het spel van Oranje nu lange tijd.

Bovenal had dat alles met de tegenstander te maken, uiteraard, één van de absolute toplanden in Europa. Maar Nederland ontbeerde ook zelf vorm en frisheid. Onder een voortdurende druk van Duitsland, dat de opbouw van Nederland al vanaf de eerste minuut zo goed als klem zette, was bovenal grote nauwkeurigheid geboden. Maar die was er zelden - of slechts bij een klein aantal spelers.

Teun Koopmeiners leed veel te vaak balverlies. De vleugelbacks Tyrell Malacia en Denzel Dumfries hadden het ronduit moeilijk, terwijl ook Steven Berghuis geen moment in zijn spel kwam. Voorin had Donyell Malen wel dreiging, maar nauwelijks oog voor medespelers: de spits schoot te vaak vanuit de gekste hoeken op doel.

Het legde al met al bloot wat we al langer wisten: dat het Nederlandse nog op te weinig posities spelers heeft van internationaal topniveau. En los daarvan bleef ook het nieuwe systeem van Van Gaal nog een duidelijk geval van ‘werk in uitvoering’, met te weinig automatismen om ook tegen een topploeg als Duitsland het verschil te maken.

Dat nam niet weg dat Oranje ook kansen kreeg. Na 35 minuten Donyell Malen alleen op Manuel Neuer af, maar de spits van Borussia Dortmund werd teveel gehinderd om echt goed te kunnen schieten. Los daarvan was het toch echt Duitsland dat lang de baas was op het veld.

Voor rust kopte eerst Timo Werner nog op de lat. Maar na 45 minuten was het alsnog raak, toen Jamal Musiala slim wegliep bij Frenkie de Jong en de bal teruglegde vanaf de achterlijn. Routinier Thomas Müller schoot hard en loepzuiver: 0-1.

Ook in de tweede helft was de eerste grote kans meteen voor Duitsland, toen David Raum in volledig vrije positie over schoot. Het was de opmaat naar een tweede helft die er niet meteen beter op werd voor het Nederlands elftal. Met groot gemak combineerde Duitsland geregeld door het hart van Oranje, voortdurend in beweging, terwijl Nederland het bovenal van dode spelmomenten en individuele bevliegingen moest hebben.

Die kwam er zowaar na 68 minuten, toen uitblinker Frenkie de Jong de opening vond met een crossbal. Dumfries legde terug, invaller Bergwijn schoot hard en overtuigend raak: 1-1.

Een handvol minuten later leek Oranje zelfs de overwinning aangereikt te krijgen van scheidsrechter Craig Pawson, maar de VAR greep in bij de toegekende strafschop nadat Memphis Depay naar de grond ging na een duel met Thilo Kehrer. Een energiek slotoffensief bood weliswaar nog volop vermaak én kansen voor Nederland, de winst bleef uit.

