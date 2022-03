Oranje traint in aanloop naar duel met Denen zonder Gakpo maar wel met Timber

Podcast | ‘Antony is wel een apart hoofdstuk aan het worden’

De Klassieker stond bol van de momenten. De slotconclusie was wel dat Ajax weer moeizaam won, Feyenoord een kans liet liggen. Maar wie wordt er kampioen in de eredivisie? En is Ronald Koeman terughalen als bondscoach een slimme zet? Etienne Verhoeff bespreekt het aan de hand van vier stellingen met Mikos Gouka en Johan Inan.

9:58