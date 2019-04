Oranje Wall of Fame onthuld op KNVB Campus in Zeist

SfeerverhaalVanaf nu is Nederland een Wall of Fame voor Oranje-internationals rijker. Hij staat op de KNVB-campus in Zeist. Alle 1.356 ex-spelers, speelsters en bondscoaches die Oranje sinds 1905 dienden, hebben een eigen wapenschildje met daarin hun naam gegraveerd.

Door Maarten Wijffels



Zomaar een dinsdagmiddag in Zeist. Willy van de Kerkhof klapt de hoes van zijn mobieltje open. Hij buigt voorover en maakt een foto van een glimmend plaatje op een doorzichtige metalen muur. Ook Danny Koevermans, Willy Dullens en Theo van Duivenbode staan even verderop te wijzen. Allemaal kijken ze trots naar het wapenschildje met daarin hun eigen naam gegraveerd.

Koevermans speelde ooit vier interlands in Oranje. Hij bekent: ,,Ik zeg vaak nee tegen dit soort gelegenheden, maar híer wilde ik graag bij zijn. Dat wist ik meteen.’’

De oud-spits is bepaald niet de enige die naar Zeist is komen rijden. Meer dan 300 ex-internationals, mannen, vrouwen, veld en zaal, krioelen deze middag door elkaar heen. Voor een paar 1000 interlands is hier verzameld in en om een ronde koepel op de KNVB-campus. Het lijkt op een kingsize openbaar toilet. Maar dan met veel meer gevoel en historie omgeven.

,,Hoewel ik zelf niet in het verleden leef, is dit is een prachtig eerbetoon aan het Nederlandse voetbal,’’ zegt Louis van Gaal goedkeurend. De oud-bondscoach had ook op uitnodiging bij Spurs – Ajax kunnen zitten. ,,Maar ik had me hier al eerder voor opgegeven. En afspraak is dan afspraak bij mij.’’

De KNVB had al een historische beeldentuin. Daarin staan 13 van de grootste namen uit ons voetbal in brons gegoten. Maar de Oranjehistorie is natuurlijk zoveel meer. ,,Het is ook de eerste international die in 1905 in eigen doel schoot. Weet u hoe die heette? Ben Stom,’’ vertelt presentator Wilfried de Jong. Hij noemt de muur ‘een plek voor bezinning.’ ,,Wie hier staat, heeft iets voor het land betekent.’’ In totaal 1356 ex-internationals hebben vanaf nu een eigen plekje in de Zeister bossen. Letterlijk. De Jong: ,,Er zijn 12.690 vakjes beschikbaar, dus de bond heeft hoge verwachtingen voor de toekomst.’’ En, zegt De Jong: ,,Ik zag ook de naam van Dick Advocaat staan. Maar het gaat puur om mensen die al definitief gestopt zijn met Oranje, dus ik had met Dick nog even gewacht.’’

De oudste nog levende internationals poseren breekbaar, maar trots bij de muur. Humphrey Mijnals is nu 88, Eddy Pieters Graafland 85. Eén van de oudste bondscoaches, Thijs Libregts, is er ook. We zien de generatie ’74/78 met onder anderen Theo de Jong, Willy van de Kerkhof, Ernie Brandts. Jaren 80: Peter Houtman, Hans van Breukelen, Peter Boeve en Ronald Koeman, die ook in de jaren 90 nog meedeed. Koevermans, Hedwiges Maduro, Patrick Paauwe, Tim de Cler; zij onder anderen vertegenwoordigen de jongste lichting, want recent afgezwaaide toppers zoals Van Persie, Sneijder, Kuyt, Van der Vaart en Robben zijn nu niet in Zeist.

Verhalen, anekdotes, vergeelde herinneringen, alles komt vandaag weer even boven. En ook een aantal trouwe Oranje-supporters, die meer dan 100 interlands bezochten, staan op de muur.

Oud-Feyenoorder en Spartaan Hans Venneker heeft slechts één kleine ‘klacht’ die hij ter plekke bij KNVB-directeur Eric Gudde neerlegt. Glimlachend: ,,Eric, mijn plaatje hangt helemaal bovenin. Da’s al gauw tweeënhalve meter.’’ Gudde: ,,Pakken we voor jou toch een ladder Hans. Geen probleem.’’

