Oranje was 'afgesloten hoofdstuk' voor Huntelaar

Huntelaar kwam onder Dick Advocaat en diens voorganger Danny Blind niet in de plannen voor. Bijna twee jaar geleden, tijdens de zeperd in de EK-kwalificatie tegen Tsjechië (2-3), speelde de 76-voudig international voor het laatst in Oranje.



,,Eerlijk gezegd was Oranje voor mij al een afgesloten hoofdstuk", zegt Huntelaar in de nieuwe VI. ,,Zo gek is dat ook niet, want in deze WK-kwalificatiereeks ben ik niet één keer opgeroepen." Met een rentree houdt de Ajacied zich nog niet bezig. ,,Het heeft geen zin om nu dieper op mijn rol in te gaan, zolang het niet concreet is."



Huntelaar, die er bij was op de WK's van 2010 en 2014, ziet het halen van Rusland 2018 somber in. ,,Kwalificatie voor het WK is ver weg. Iedereen kan rekenen. Echt alles moet goed vallen begin oktober, anders wordt het weer een stille zomer. En dat is wel heel pijnlijk natuurlijk."



Bondscoach Dick Advocaat wilde niet te diep ingaan op het voorselecteren van Huntelaar. ,,De laatste weken heeft hij goed gespeeld, dus we houden hem in de gaten, maar nogmaals: het is een voorlopige lijst."