Oranje zoekt naar meer rendement: ‘De Jong als aanspeelpunt met Depay daaromheen kan zeker werken’

Door Maarten Wijffels



‘Oke’, zei deze week iemand, ‘Frank de Boer stelt Oranje dus op zoals Kroatië in de WK-finale van 2018.’



Laat zo’n observatie even bezinken. En inderdaad: er zit wat in. Luuk de Jong is als type spits één-op-één met Mario Mandzukic te vergelijken. Memphis Depay speelt vrij vanaf links zoals Ivan Perisic. De rol van Ivan Rakitic (ervaren diepgaande middenvelder) is voor Georginio Wijnaldum. De snelle hersens van Luka Modric heeft bij Oranje Frenkie de Jong.



Er is ook één wezenlijk verschil: Perisic was bij de Kroatische WK-sensatie van 2018 nooit centrumspits. Hij heeft die ambitie ook niet. Die aanvalsleider was Depay bij Oranje lange tijd wél. Hij was het sinds 2018 onder Ronald Koeman, toen net gestart als bondscoach.