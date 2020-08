Oranje zonder fans tegen Polen en Italië

Feyenoord oefent in Kufstein tegen Arminia Bielefeld en HSV

16 augustus Feyenoord zal in de laatste week van augustus in het Oostenrijkse Kufstein deelnemen aan de Helden Cup. Als de situatie rond het coronavirus het inderdaad toelaat oefent de ploeg van Dick Advocaat in Kufstein tegen de Duitse clubs Arminia Bielefeld en Hamburger SV.