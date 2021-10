Oranjevrouwen even zonder bondscoach: ‘Niet ideaal, maar kan in deze constructie gebeuren’

Parsons miste de training van maandagochtend en die van dinsdagochtend maar spits Vivianne Miedema vindt dat niet heel gek. ,,Wel is het balen natuurlijk” zei ze na de ochtendtraining. ,,Voor hem en de selectie. Maar we hebben genoeg staf om het op te vangen en we hebben goede trainingen gedraaid.”



Met zijn ploeg Portland Thorns won Parsons zondagavond de zogenaamde NWSL Shield waarmee hij de best presterende coach van dat toernooi werd. Het was de bedoeling dat de Engelsman daarna op maandag door naar Nederland zou reizen om zich dinsdagochtend bij de Oranjevrouwen te voegen die zich in Zeist verzamelden voor het spelen van de kwalificatie-interlands tegen Cyprus en Wit-Rusland. Maar Parsons miste zijn vlucht.