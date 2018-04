Oranjevrouwen zetten reuzenstap richting WK

Door Daniël Dwarswaard



De slagregens razen over het drassige veld van het Tallaght Stadion, een complex waar elke ploeg in de Nederlande Jupiler League de neus voor ophaalt. Arme cameraman die negentig minuten lang in de stromende regen vanaf een hoogwerker achter het doel filmt. Maar zo moet dat nu eenmaal in dit stadionnetje. De persdame van de Ierse voetbalbond heeft een dag eerder nog in haar enthousiasme verkondigd dat het stadion zo goed als uitverkocht is, maar dat blijkt een tikkeltje optimistisch. Er zijn vierduizend toeschouwers, een record in Ierland.



Voor de Ierse vrouwen is dit de grootste wedstrijd uit hun carrières. Thuis spelen tegen de regerend Europees kampioen Nederland. Een maffe Ier rinkelt om de zoveel tijd met een enorme koeienbel. De plaatselijke fanfareband speelt vlak voor de aftrap tamelijk vals het Ierse volkslied. De fans op de hoofdtribune kunnen er wel om lachen.



De start van Oranje is níet vals. Lineth Beerensteyn, die de niet fitte Vivianne Miedema vervangt, maakt snel 0-1. Na twintig minuten is het via een penalty van Sherida Spitse 0-2. Door de zege is het WK een stuk dichterbij. Het Nederlands vrouwenelftal heeft ook geen tijd te verliezen. Nú zitten de stadions vol, nú hebben ze de aandacht waar eerdere generaties voor hebben geknokt.



Over generaties gesproken: ook dát is een reden dat dit elftal moet pieken op een mondiaal toernooi. Want kijk eens naar de opvallende speelsters van dit team. Miedema kan met haar 21 jaar nog wel járen mee. Lieke Martens is 26 als het WK volgend jaar juni begint. Shanice van de Sanden ook, Daniëlle van de Donk 27. Spitse is in Frankrijk 29. Kortom: leeftijden waarbij normaal gesproken het beste uit de carrière gehaald kan worden.



De Europese titel heeft de sport in Nederland veranderd. Meisjesvoetbal zat al in de lift, maar met de pas geboren idolen is de motivatie om te voetballen alleen maar groter geworden. Trainingen, opleidingen en begeleiding bij prof- en amateurclubs verbeteren kwalitatief. Ook de jeugdploegen van Oranje presteren goed. Maar garanties dat het toekomstige kampioenen oplevert, zijn er niet. Tastbaar gesteld: wie zegt dat er om de zoveel jaar een natuurtalent als Martens wordt geboren? Vraag voor de komende jaren zal dan ook vooral zijn: is dit Nederlands team de standaard voor de toekomst of juist de uitzondering?



In het verlengde daarvan: dat alle stadions waarin Oranje nu de thuiswedstrijden speelt bomvol zijn, is ook geen vanzelfsprekendheid in de nabije toekomst. Het belangrijkste kenmerk van een hype is dat het ook zo weer over kan zijn. Presteren op het WK zou wat dat betreft de definitieve doorbraak voor het vrouwenvoetbal betekenen. Wat betreft het Nederlands team althans. Want van de nationale competitie ligt nauwelijks iemand wakker. De beste speelsters van dit Nederlands team spelen niet voor niets in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. In een sterkere competitie, voor een volwaardig salaris.



Na het EK is Oranje gestegen naar de zevende plek op de wereldranglijst. De andere Europese landen Engeland, Duitsland en Frankrijk staan nog altijd hoger, maar afgelopen zomer leverde Nederland het bewijs niet voor die landen onder te hoeven doen. Van Engeland werd in een directe confrontatie gewonnen. Maar op een WK moeten daar ook wereldwijde nummer één Amerika, Canada en Australië bij worden opgeteld. Nederland kan niet wachten op juist die krachtmetingen. Het moment is er voor.