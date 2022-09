Orkun Kökcü kwaad op invaller Santiago Giménez: ‘Gaat om regels en respect’

Feyenoord bezorgd over tsunami aan boetes van UEFA: ‘We hebben hulp nodig’

Vlak voor een nieuwe Europese campagne heeft de Europese voetbalbond UEFA nog eens duidelijk gemaakt dat er streng zal worden gekeken naar Feyenoord. De Rotterdammers kregen naar aanleiding van de finale van de Conference League tegen AS Roma in Tirana al eerder een pittige afrekening van de ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body’ toegestuurd.

6 september