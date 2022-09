Orkun Kökcü legt vinger op zere plek: ‘Twee standaardsituaties, dat kan gewoon niet’

,,We begonnen nog goed aan de wedstrijd, maakten de 1-0 en hadden het overwicht’’, somde Kökcü voor de camera van ESPN op. ,,Zij scoren twee keer uit een standaardsituatie, dat kan gewoon niet... We wisten dat zij sowieso goede standaardsituaties nemen, maar ik vind dat we veel mannelijker het duel hadden moeten aangaan.’’

Feyenoord speelde een moeizame wedstrijd, merkte Kökcü. ,,Toch dachten we bij 3-3 dat er wel wat te halen was. Zelf had ik nooit echt het gevoel dat ik helemaal vrij kwam en een combinatie kon maken, zij zetten goed druk. Wat deze wedstrijd zegt? We doen mee tot het laatste moment. We zullen alleen een stapje extra moeten zetten. Zulke wedstrijden moet je gewoon winnen, al is het met slecht voetbal. En anders maar een gelijkspel.’’

Coach Arne Slot was het eens met zijn aanvoerder. ,,We waren de eerste twintig minuten erg goed. Juist in de fase waarin het onze kant kon opvallen, krijgen we een standaardsituatie om de oren. Je weet dat PSV sterk is in twee dingen: de counter en standaardsituaties. Zulke details spelen uiteindelijk mee in het eindresultaat. In topwedstrijden kan je het je niet veroorloven om twee goals uit corners tegen te krijgen.’’