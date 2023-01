Orkun Kökçü na gemakkelijke avond toch niet helemaal tevreden: ‘Was wat geïrriteerd’

,,In de tweede helft hebben we het lekker kunnen uitspelen met het oog op zondag. Tegen tien man, dan kan dat”, zei aanvoerder Orkun Kökçü dan ook bij ESPN. De Turkse aanvoerder doelde daarmee op de rode kaart die NEC-verdediger Ivan Márquez in de eerste helft ontving. Kökçü zelf ging achter de bal staan en tekende voor de 2-0, maar was toch niet helemaal tevreden met zijn eigen spel, met name in de eerste helft. ,,Ik moet zeggen dat ik wat geïrriteerd was. Het liep niet, ik heb betere avonden gehad. Maar het resultaat daar was niks mis mee. Ik denk dat we gedomineerd hebben en die rode kaart helpt ook mee.”