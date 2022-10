Orkun Kökçü wil geen 'uithangbord' zijn voor OneLove-actie: ‘Genoeg anderen die dat kunnen doen’

Op de vraag of hij iedere vorm van liefde accepteert, zei Kökçü: ,,Iedereen mag doen waar hij of zij zich prettig bij voelt. Dat heb ik vorige week ook proberen uit te leggen in mijn statement. Ik wil daar alleen geen uithangbord voor zijn, ik vind niet dat ik de aangewezen persoon ben om dit te supporten. Er zijn genoeg anderen die dat kunnen doen. Het is belangrijk dat de club deze actie wel ondersteunt”, aldus Kökçü, die heel wat kritiek kreeg op zijn besluit. Vanwege alle ophef besloot de KNVB zelfs om de voor volgende maand geplande herhaling van de OneLove-actie te schrappen.



De Turkse international had begin deze week een gesprek met trainer Arne Slot over zijn beslissing. Slot zag geen aanleiding om een andere aanvoerder aan te wijzen. ,,Ik heb daar zelf ook nooit over getwijfeld. Als Feyenoord me nodig heeft, probeer ik een waardige en goede aanvoerder te zijn. En als ik dat niet kan, ben ik mans genoeg om dat toe te geven.”