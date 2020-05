Oud-international Liesbeth Migchelsen (49) na kort ziekbed overleden

Migchelsen werd op 11 maart 1971 in Harderwijk geboren en kwam als voetbalster uit voor onder meer VVOG, Puck Deventer, SV Saestum, FFC Heike Rheine, AZ. In Oranje was ze lange tijd aanvoerster. Zij werd driemaal landskampioen, in 2000 met Saestum en in 2008 en 2009 met AZ. Als aanvoerster van de Alkmaarse club was de centrumverdediger de eerste speelster die de kampioensschaal van de kersverse eredivisie voor vrouwen omhoog mocht houden.