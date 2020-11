Oud-judoka Zwiers versterkt voetbalvrouwen Telstar als teammanager

Erik van Muiswinkel: Harry van Raaij was veruit mijn sportief­ste slachtof­fer

16 november Met plezier en respect praat Erik van Muiswinkel (59) over oud-PSV-voorzitter Harry van Raaij, die vanmorgen op 84-jarige leeftijd overleed. Zijn imitatie is inmiddels zo iconisch geworden dat bij de naam van de clublegende ook meteen aan de komiek wordt gedacht. ,,Harry was veruit mijn sportiefste slachtoffer.”