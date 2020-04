Oud-PSV’er Linskens biedt nabestaanden eerste hulp: ‘Respect hoe mensen met de situatie omgaan’

,,Meestal ben ik er drie of vier keer per week, van tien uur in de avond tot zeven uur in de morgen. Het is werk waaruit ik voldoening haal en ik denk ook belangrijk werk. Je praat met mensen die verdriet hebben en probeert er voor ze te zijn als een van hun dierbaren is overleden. Dat stukje is nu tijdens de coronasituatie niet heel anders dan anders, maar je merkt wel dat er buiten DELA meer aandacht is voor ons. Een beetje waardering voelt altijd goed. We kunnen de situatie gelukkig goed aan en ik vind dat er veel begrip is bij nabestaanden, die je soms moet vertellen dat nu niet alles kan. Ik heb er respect voor hoe mensen in de praktijk met de situatie omgaan, want het is niet altijd makkelijk.”