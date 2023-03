Oud-trainer Rob Baan hekelt gedrag Julio Velázquez: ‘Je beheersen is onderdeel van het trainersvak’

Was zijn woede wel gegrond?

,,Ja, ik vind dat hij gelijk had. Er was een overtreding. De bal lag de bal niet stil en daarna scoorde FC Twente. Daar heb je dan toch ook een VAR voor? Die hadden in moeten grijpen. Dan nog vind ik dat Velázquez dit gedrag niet kan vertonen. Ik geloof dat die man best zijn vak verstaat, maar op dit vlak spoort hij niet. Dit slaat ook over op je spelers. Je hoort je te beheersen, dat is onderdeel van je vak. Als jij je zoon rijles gaat geven en met 180 kilometer per uur door rood rijdt, gaat hij dat ook nadoen. Dan wordt dat de stijl. Je kunt de discussie breder trekken in een periode met veel supportersgeweld. Dan is dit absoluut niet het goede voorbeeld.”