Oudgedienden over Alkmaarse opmars: ‘Ze zien AZ nu als een bedreiging’

Door Nik Kok



De begroeting tussen de twee voormalig ploeggenoten, die opvallend veel clubs in hun carrière gemeen hebben (AZ, Roda JC en NAC), is hartelijk. Waarna de ene na de andere anekdote uit vervlogen tijden wordt opgediept. Bijvoorbeeld over hoe routinier Van Galen de nog piepjonge Luijckx op de eerste trainingen bij AZ uittestte. ,,Dan rende ik hem een paar keer voorbij’’, weet Luijckx nog. ,,En toen ik het nog een keer deed, kreeg ik even een elleboog in mijn nek.’’